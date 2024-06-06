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Aşırı sıcaklar gidiyor, sağanak yağışlar geliyor

Aşırı sıcaklar gidiyor, sağanak yağışlar geliyor
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Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hafta başından bu yana Türkiye'ye nefes aldırmayan aşırı sıcaklar batı ve güney illerimizde etkilerini sürdürse de diğer bölgelerde sağanak yağışlar kapıda... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Konya'nın batı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, Bursa'nın doğusu, Antalya'nın kuzeybatı ilçeleri (Elmalı ve Korkuteli), Rize'nin iç kesimleri ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Genellikle kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

7 - 13 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

7 - 13 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

6 Haziran Perşembe hava durumu tahmin haritaları

6 Haziran Perşembe hava durumu tahmin haritaları

7 Haziran Cuma hava durumu tahmin haritaları

7 Haziran Cuma hava durumu tahmin haritaları

8 Haziran Cumartesi hava durumu tahmin haritaları

8 Haziran Cumartesi hava durumu tahmin haritaları

9 Haziran Pazar hava durumu tahmin haritaları

9 Haziran Pazar hava durumu tahmin haritaları

10 Haziran Pazartesi hava durumu tahmin haritaları

10 Haziran Pazartesi hava durumu tahmin haritaları

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