  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Nisan 2019 10:33

Asker eğlencesi karıştı ! Sandalyeler hava uçuştu

Manisa'da, asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında çıkan kavgada 12 kişi yaralandı.

Asker eğlencesi karıştı ! Sandalyeler hava uçuştu
A+ A-

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi Sevinç Sokak'taki asker uğurlama eğlencesi sırasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Sandalye, sopa ve demir çubukların kullanıldığı kavgada yaralanan Ülker Güler (58), Nurettin Kaya (48), Uğur Güler (21), Rıza Kaya (33), Abdulkadir K. (17), Emre Kaya (25), Fırat G. (13), Ege K. (17), Veli A. (17), Serdar Karayılan (19), Sercan Kaya (18) ve Zeliha Kaya (20), 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, polis ekiplerinin olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. 

AA

asker eğlencesi , sopa , sandalye
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM