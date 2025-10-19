Asker kıyafeti giyip Türk Bayrağı'na ayak basmıştı, yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medyada jandarma er üniformasıyla videolar çeken ve Türk bayrağına ayak basılan bir paylaşımı beğenen şahsın Muş'ta gözaltına alındığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli değerlere saygısızlığa müsaade etmeyeceğiz. Sosyal medya mecralarında, jandarma er üniforması ile video çeken ve Türk bayrağına ayak basılan paylaşımı beğendiği tespit edilen D.A. isimli şahıs, Muş ilinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Siber Daire Başkanlığımızca yapılan araştırma neticesinde; jandarma er olarak askerlik hizmetini yaptığı Ankara İl Jandarma Komutanlığından 10 Ekim 2025 tarihinde terhis olduğu, Türk bayrağına ayak basılan paylaşımı terhis olmasının ardından 17 Ekim 2025 tarihinde beğendiği tespit edilmiştir. Ayrıca, şahsın askerlik yaptığı esnada başka sosyal medya paylaşımları yapması sebebiyle 6413 Sayılı TSK Disiplin Kanunu 19. Madde gereğince 6 gün hizmetten men cezası almış ve yükümlünün askerlik süresi uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İHA