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Askere GSM hattı özgürlüğü geldi

Askere GSM hattı özgürlüğü geldi
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MSB’den gelen açıklamada, askerlerin sivil hayatta kullanılan GSM hatlarının kışlalarda da kullanılabileceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) düzenlediği basın toplantısında, "Askercell" ile ilgili açıklama yapıldı, sivil hayatta kullanılan GSM hatlarının artık kısıtlı özellikteki telefonlarla kışlalarda da kullanılabilecek.

Yapılan açıklamaya göre, “Erbaş ve Erlerimizin kullanımına sunulan ‘Askercell’ uygulaması kapsamında; askerlik hizmeti öncesinde kullanılan hatların herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevrilmesi, terhisi müteakip ise yine eski hattın özelliklerine döndürülmesi konusunda düzenleme gerçekleştirilmiştir. Böylelikle askerlerimiz, sivilde kullandıkları hatlarını askerlik hizmeti süresince kullanma imkânına kavuşmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, GSM hatlarını kışlada da kullanmak isteyen askerler kullandıkları GSM hattının bayisine müracaat ederek ücretsiz bir şekilde GSM hatlarını kısıtlı hale getirebilecek.

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