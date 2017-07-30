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  3. 30 Temmuz 2017 14:56

Askeri araç devrildi: 4 asker yaralı

Sivas'ta göreve giden askerleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 jandarma uzman çavuş yaralandı.

Askeri araç devrildi: 4 asker yaralı
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Sivası'ın Koyulhisar  ilçesinde göreve giden askerleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4  jandarma uzman çavuş yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde askeri aracın devrilmesi  sonucu 4 asker yaralandı. Göreve giden İmranlı İlçe Jandarma Komutanlığına ait Jandarma Uzman  Çavuş Yavuz K. yönetimindeki 58 JAA 187 plakalı cobra tipi zırhlı araç,  Çandır-Güzelyurt yol ayrımında devrildi. Sürücünün yara almadığı kazada araçta  görevli jandarma uzman çavuşlar Nurullah Ç, Mehmet Ş, Nuri Ö. ve İbrahim K.  yaralandı.

Yaralı askerlerden Nuri Ö. ve Mehmet Ş. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp  Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, Nurullah Ç. ve İbrahim K. Numune  Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA

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