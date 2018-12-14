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  3. 14 Aralık 2018 12:44

Askeri birlikler Suriye sınırında

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyon kapsamında yola çıkan askeri birlikleri ilk kısmı Suriye sınırına ulaştı.

Askeri birlikler Suriye sınırında
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna birkaç gün için operasyon yapılacağını açıklamasının ardından başta Hatay ve Kilis olmak üzere Türkiye’nin değişik bölgelerinden yola çıkan askeri birliklerin ilk kısmı Suriye sınırına ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusunda PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki bölgeye yapılacak operasyonun birkaç gün içinde başlayacağını açıklamasının ardından başta Hatay ve Kilis’ten olmak üzere bir çok birlik operasyonun yapılacağı Suriye sınırındaki Şanlıurfa’ya gönderildi. Dün yola çıkan birliklerin bir kısmı, bugün öğle saatlerinde Suriye’nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Akçakale ilçesine ulaştı. Askeri araçlar, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı 2’inci Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk bölgesine geldi.



İHA

recep tayyip erdoğan , suriye , sınır
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