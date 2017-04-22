Askeri gemiler 23 Nisan'da gezilebilecek



Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, askeri gemiler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyarete açılacak.

Kuvvet Komutanlığının internet sitesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Kocaeli, Zonguldak, Balıkesir, İzmir, İstanbul, Çanakkale, Muğla ve Hatay'daki deniz üslerindeki askeri gemiler, çocuklar başta olmak üzere vatandaşların ziyaretine açılacak.

TCG Oruçreis fırkateyni, TCG Büyükada korveti, TCG Zıpkın ve TCG İmbat hücumbotları ve TCG Anafartalar denizaltısı Gölcük'te, TCG Yıldırım fırkateyni ve TCG Yıldıray denizaltısı Karadeniz Ereğli'de, TCG Erdemli mayın avlama gemisi Erdek'te, TCG Bodrum hücumbotu Foça'da, TCG Tekirdağ karakol gemisi İstanbul'da, TCG Türkeli karakol gemisi Çanakkale'de, TCG Gökçeada fırkateyni ve TCG Rüzgar hücumbotu Aksaz ile Marmaris'te, TCG Bora hücumbotu da İskenderun'da gezilebilecek.

23 Nisan mesajı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 23 Nisan mesajına da yer verilen açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş tarihi 23 Nisan 1920'nin, ulusal egemenliğin simgesi olduğuna işaret edildi. Mesajda, 23 Nisan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu günü çocuklara armağan etmesiyle özel anlam kazandığı belirtildi.

Ulusal egemenliğin ve geleceğin teminatı olan çocukların bayramının kutlandığı mesajda, bu güzel bayramın hep birlikte ve coşkuyla kutlanması amacıyla vatandaşlar askeri gemilere davet edildi.