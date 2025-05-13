Askeri helikopter Antalya açıklarında denize acil iniş yaptı
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Akdeniz'de devam eden DENİZKURDU-2/2025 Tatbikatı sırasında Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopteri arıza nedeniyle denize acil iniş yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında uçuş yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait SH-70 helikopterinin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını bildirdi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."
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