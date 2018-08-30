Askeri helikopter düştü: 18 ölü

Etiyopya’da askeri helikopterin düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucu helikopter içerisindeki 15 askeri personel ve 3 sivil yaşamını yitirdi.
Ulusal medyada yer alan haberlere göre, ülkenin Dire Dawa şehrinden Bishoftu’ya giden askeri helikopter, Oromiya eyaleti sınırları içerisindeki Doğu Shoa bölgesinde düştü.
HELİKOPTER HAVADAYKEN ALEV ALDI
Kaza sonucu helikopter içerisindeki 15 askeri personel ve 3 sivil yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni araştırılırken, helikopterin havadayken alev aldığı kaydedildi.