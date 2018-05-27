Askeri UBER geliyor !

ABD ordusu ile UBER gizli bir anlaşma yaptı. Buna göre UBER, askerleri havadan operasyon bölgelerine taşıyacak. Nakil işlemlerini kolaylaştıracak.



2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan UBER, ulaşım sektörüne damga vurmayı başardı. Kaliteli hizmet veren şirket, yolculardan büyük beğeni topladı. Ve 60'tan fazla ülkede hizmet vermeye başladı. Türkiye'de de binlerce araçla yolculara hizmet veren UBER'in 2020'de havada da yolcu taşıyacağı açıklandı. Bu kapsamda yapılan araç, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta tanıtıldı. UBER'in ulaşım sektöründeki son adımı ise herkesi şaşırttı. Şirketin ABD ordusuyla görüştüğü iddiası ortaya atıldı. Yapılan gizli anlaşmalara göre UBER, ABD ordusuna havadan hizmet sağlayacak. Askerleri operasyon bölgelerine taşıyacak. Askeri birlikler de operasyon bölgelerinde aynı taksi çağırır gibi UBER çağıracak. Bu sayede gitmek istenilen noktaya en kısa zamanda ulaşılacak. Anlaşma somutlaştığı takdirde çalışmalar kısa süre içinde başlayacak. Hatta UBER ücret konusunda sorun çıkarmayacak..