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  3. 05 Şubat 2018 23:50

Askeri üs bölgesinin yolunu böyle açtılar

Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu Yüksekova ilçesine bağlı Mirgezer Askeri Üs Bölgesi'nin yolunu açtı.

Askeri üs bölgesinin yolunu böyle açtılar
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Hakkari İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu Yüksekova ilçesine bağlı Mirgezer Askeri Üs Bölgesi’nin yolunu güçlükle açabildi.

Hakkari İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından oluşan metrelerce karın bulunduğu Yüksekova ilçesine bağlı Mirgezer Askeri Üs Bölgesi’nin yolunu açmak için yoğun çaba harcadı.

Rüzgarın etkisiyle çukur bölgelerde metrelerce kar kalınlığının oluştuğu üs bölgesi yolunda çalışma yapan ekipler, yaşadıkları zorlukları ve iş makinelerinin boyunu aşan kar tünellerini ise cep telefonlarıyla görüntüledi.

DHA

hakkari , askeri üs bölgesi
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