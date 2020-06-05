Askeriyede skandal görüntüler! Üst devreden alt devreye eziyet kamerada

Sosyal medyaya dün öyle bir video düştü ki izleyenlerin yüreği sızladı.

Usta askerler tarafından birliğine yeni katılan acemi askere yapılan eziyet sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Önce Ekşiszölük'te gündem olan video daha sonra Twitter ve diğer paylaşım sitelerinde paylaşılarak kınandı.

BAKAN AKAR TALİMAT VERDİ

Sosyal medyada yer alan ve tepki çeken, bir askere daha kıdemli diğer askerlerce yaptırılan bazı hareketlerle ilgili görüntüler üzerine Akar, ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatılmasını istedi.

Bunun üzerine, söz konusu davranışlarda bulunan askerler tespit edilerek, haklarında idari ve hukuki işlem başlatıldı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Not: Video çok fazla küfür ve rahatsız edici görüntü içermektedir. Buna rağmen izlemek isteyen okuyucularımız için videonun şifresi: izle