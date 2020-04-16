Askerler terhislerin ertelenmesine isyan etti !

Kışlalardaki askerler terhis ve celp işlemlerinin bir ay ertelenmesine ilişkin düzenlemeye tepki gösteriyor.

"TECAVÜZCÜLER, GASPÇILAR, ÇOCUK İSTİSMARCILARI SOKAĞA SALINDI"

Koğuşlarında video çeken bir grup asker, “Gerekirse 1 sene fazladan da askerlik yaparız ama biri çıkıp evde bekleyen annelerimize cezaevindeki tecavüzcünün, çocuk istismarcısının, gaspçısının sokağa salınıp da askerlerin bir ay daha fazla askerlik yapmasını anlatsın biz kabulüz” ifadelerini kullandılar.

Bir asker daha isyan etti: Katilleri saldınız, tecavüzcüleri saldınız, bizi niye salmıyorsunuz?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs nedeniyle Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin 1 ay daha uzatılacağını açıkladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı'nın TSK'nın komuta kademesi ile birlikte aldığı, terhis ve celplerin ertelenmesi önerisini onaylarlarsa 66 bin askerin askerliği bir ay daha uzayacak. Düzenlemeye silah altındaki erler ise tepki gösteriyor.

Bir grup asker kışladaki koğuşlarında video çekerek düzenlemeye tepki gösterdi. Askerler, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı sırasında dezenfekte edilen araçlarla ailelerinin yanına gönderilmeleri gerektiğini söyledi.

“66 BİN ASKERİ SALAMAYAN DEVLET 120 BİN ASKERİ NASIL SALACAK?”

Askerler tepkilerini şu şekilde dile getirdi:

“66 bin askeri bu ay salamayan devlet önümüzdeki ay 120 bin askeri nasıl salacak? Sokağa çıkma yasağı varken salın bizi. Biz 6 ay diye geldik, psikolojimizi öne göre hazırladık. Gerekirse 1 sene fazladan da askerlik yaparız ama biri çıkıp evde bekleyen annelerimize cezaevindeki tecavüzcünün, çocuk istismarcısının, gaspçısının sokağa salınıp da askerlerin bir ay daha fazla askerlik yapmasını annemize anlatsın biz kabulüz.”

Bir asker ise anne babasının engelli olduğunu ve ailesinin kendisine ihtiyacı olduğunu söyledi.