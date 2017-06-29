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  3. 29 Haziran 2017 23:34

Askerler yine zehirlendi ! Sayı giderek artıyor...

Muğla'da Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda son üç gün içerisinde 87 asker rahatsızlanarak hastaneye başvuruldu.

Askerler yine zehirlendi ! Sayı giderek artıyor...
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Muğla'nın Marmaris İlçesi'ndeki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda son üç gün içinde 87 asker rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda, geçen 27 Haziran'da 7 asker, kusma, bulantı, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetiyle üssün içinde bulunan Marmaris Devlet Hastanesi Nedip Cengiz Eker Ek Hizmet Binası'na başvurdu. Dün 70, bugün de 10 asker daha benzer şikayetlerle hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuran toplam 87 askerden 84'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. 3 askerin ise halen tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Askerlerin neden rahatsızlandıklarının tespiti için askeri birlikteki su ve yemeklerden numune, askerlerden de kan örnekleri alındığı belirtildi. Yemeğin Deniz Üssü'nde, askerler tarafından yapıldığı öğrenildi.

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