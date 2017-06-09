Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 47 yaralı
Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 47 yaralı
Katar'dan flaş ''liste'' açıklaması: Bizle alakası yok
Katar'dan flaş ''liste'' açıklaması: Bizle alakası yok
Körfez krizinde kritik görüşme! Bahreyn Dışişleri Bakanı geliyor
Körfez krizinde kritik görüşme! Bahreyn Dışişleri Bakanı geliyor
Herkes istifasını beklerken o ise...
Herkes istifasını beklerken o ise...
Sıcak gelişme ! Tanklar sınıra konuşlandırıldı
Sıcak gelişme ! Tanklar sınıra konuşlandırıldı
Yerli otomobile talip çıktı
Yerli otomobile talip çıktı
EFT veya havale yapmayan yandı ! Cezalar başlıyor...
EFT veya havale yapmayan yandı ! Cezalar başlıyor...
Kerbela kan gölüne döndü ! Çok sayıda ölü var
Kerbela kan gölüne döndü ! Çok sayıda ölü var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 09 Haziran 2017 15:28

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: Yaralılar var

Samsun'un Kavak İlçesi'nde, Tokat'tan gelen acemi birliği askerlerini taşıyan yolcu otobüsü yan yattı. Biri üsteğmen 46'sı asker, 47 kişi yaralandı.

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: Yaralılar var
A+ A-

Kazada 1'i üsteğmen 46'sı asker 47 kişi yaralandı. Yaralı askerler bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza bugün Samsun'un Kavak İlçesi 38'nci kilometrede meydana geldi.

Tokat'ta acemi birliğinden dağıtım iznine çıkan ve Samsun'un Çarşamba Havalimanı'na gitmekte olan Zehni Kasar yönetimindeki 60 BL 216 yolcu otobüsü, Kavak İlçesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde yan yattı.

Kazada araç komutanı olan 1'i üsteğmen, 46'sı asker 47 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA

samsun , asker , otobüsü , yolcu , kavak , devrildi , yaralandı