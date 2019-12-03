  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Aralık 2019 16:42

Askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi: Yaralı askerler var

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç kaza yaptı. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralandı.

Askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi: Yaralı askerler var
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Pülümür Karayolu'ndaki Sinan köyü mevkisinde meydana geldi. Pülümür ilçesi kırsalında terör operasyonundan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
operasyon , asker , yaralı , zırhlı araç
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM