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  3. 06 Aralık 2018 19:09

Askerlik kısalıyor mu ? Kritik toplantı bitti

Bakan Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda yeni askerlik sistemi görüşüldü.

Askerlik kısalıyor mu ? Kritik toplantı bitti
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Bakan Hulusi Akar ile TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda, askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü

Askerlik sistemine yönelik, Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.

Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.

AA

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