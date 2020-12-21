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ASKERLİK SEVK TARİHLERİ BİR KEZ DAHA ERTELENDİ
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  3. 21 Aralık 2020 14:40

Askerlik sevk tarihleri bir kez daha ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemlerinin ertelendiğini duyurdu.

Askerlik sevk tarihleri bir kez daha ertelendi
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir."
 
 

Askerlik sevk tarihleri
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