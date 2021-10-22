Aşkını duvara yazan gence belediyenin yanıtı bu oldu

İstanbul Yeşilyurt'ta duvara 'Işıl seni seviyorum' yazan yurttaşa yanıt Yeşilyurt Belediyesi'nin Twitter hesabından geldi.

Yeşilyurt'ta duvara 'Işıl seni seviyorum' yazan yurttaşa yanıt veren Yeşilyurt Belediyesi Twitter hesabından gülen emojiyle yaptığı 'Seviyorsan git konuş bizce. Çünkü biz duvardan siliyoruz.' paylaşımıyla gülümsetti.