  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Aslı Hünel evlenen Merve Boluğur'a 10 tam altın taktı

Aslı Hünel evlenen Merve Boluğur'a 10 tam altın taktı

Aslı Hünel evlenen Merve Boluğur'a 10 tam altın taktı

Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın nikâh şahitlerinden biri olan Aslı Hünel'in nikahta 10 tam altın taktığı iddia edildi.

Boluğur’un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş, Aydın’ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yaptı.

Merve Boluğur'un nikâh şahitliğini yapan Aslı Hünel, geline 10 tam altın taktı. Artan altın fiyatlarını umursamadan kesenin ağzını açan Hünel'in hediyesini gören sosyal medya kullanıcıları "Herkese bu dönemde böyle dost lazım" yorumları yaptı.

TAM ALTIN NE KADAR?
Haberimizi yayına aldığımız anlarda Kapalıçarşı fiyatlarına göre, tam altın bugünkü alış kuru 6.623,00 TL, satış kuru 6.723,00 TL idi.

Etiketler Merve Boluğur tam altın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''Biri çıkacak, diğeri çakılacak!''
İşte gerçekten ''UFO gören masum köylü''
''Gelecekten geliyorum'' dedi anlattıkları ile şok etkisi yarattı
Okuyunca ''keşke altın, dolar alacağıma onu alsaydım'' diyeceksiniz!
100 yıllık evin pencerelerini gören şaşıp kalıyor
Güzellik merkezinde ''etek altı'' rezaleti!
Dolandırıcıların son tuzağı bu oldu! Pes, vallahi pes, billahi pes!
Eylül ayı enflasyonu açıklandı, Ekim 2022 kira zam oranı belli oldu
TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
MHP'li başkanın öldürülme nedeni ortaya çıktı