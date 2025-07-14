  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Asrın felaketi sonrasında taksit kararı Resmi Gazete

Asrın felaketi sonrasında taksit kararı Resmi Gazete

Asrın felaketi sonrasında taksit kararı Resmi Gazete
Güncelleme:

"6 Şubat Depremi" bölgesinde bazı alacakların taksit sürelerinin uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ili ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçesinde mücbir sebep halinin devam etmesi nedeniyle taksit süreleri uzatıldı.

Karar ile birlikte bu yerlerde belirtilen alacaklı yerlere yapılacak olan ödemelerin taksitleri azami 12 ayda ödenmek üzere uzatıldı.

Mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksit sayısının 12’den fazla olması durumunda ise fazla olan taksitler 12’nci taksitle birlikte ödenecek.

İHA

text-ad
Etiketler borç taksitlendirme borç taksitlendirme süresi asrın felaketi deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Önce İTÜ, şimdi de ODTÜ! Rektörü dakikalarca protesto ettiler Önce İTÜ, şimdi de ODTÜ! Rektörü dakikalarca protesto ettiler İşte Türkiye'nin eşsiz lezzeti... Kilosu 1.000 TL ama kapış kapış satılıyor! İşte Türkiye'nin eşsiz lezzeti... Kilosu 1.000 TL ama kapış kapış satılıyor! MHP'de bir ''yeni süreç'' istifası daha: ''MHP-AKP-DEM ittifakıyla yürümeyeceğim'' MHP'de bir ''yeni süreç'' istifası daha: ''MHP-AKP-DEM ittifakıyla yürümeyeceğim'' İstanbul'da polise saldırı: Hatalı park uyarısı yapan polise saldırdılar! İstanbul'da polise saldırı: Hatalı park uyarısı yapan polise saldırdılar! Temmuz ayı erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı; zirvedeki fark 2,3 puan! Temmuz ayı erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı; zirvedeki fark 2,3 puan! Bartın'da gizemli olay: Bal mumundan yapılmış bebek, bebeğe sarılı muska... Bartın'da gizemli olay: Bal mumundan yapılmış bebek, bebeğe sarılı muska... Türkiye'nin bir devi daha konkordato ilan etti Türkiye'nin bir devi daha konkordato ilan etti Fenerbahçe'de Anderson Talisca kamp kadrosundan çıkarıldı Fenerbahçe'de Anderson Talisca kamp kadrosundan çıkarıldı Türkiye'de tam 52 yıldır böylesi görülmemişti: Güncel kabus haritası yayınlandı! Türkiye'de tam 52 yıldır böylesi görülmemişti: Güncel kabus haritası yayınlandı! Türkiye'nin en renkli asırlık göçü başladı... Binlerce kişi birlikte yola çıktı! Türkiye'nin en renkli asırlık göçü başladı... Binlerce kişi birlikte yola çıktı!
En fazla göç alan, en fazla göç veren il aynı ilimiz olurken, iç göçün nedeni de belli oldu En fazla göç alan, en fazla göç veren il aynı ilimiz olurken, iç göçün nedeni de belli oldu Çağatay Ulusoy'lu, Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisi davalık oldu! Çağatay Ulusoy'lu, Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisi davalık oldu! ''Müjde'' denmişti ama... Türkiye'deki milyonlarca emekli artık SGK'ya her ay 9 bin TL ödeyecek! ''Müjde'' denmişti ama... Türkiye'deki milyonlarca emekli artık SGK'ya her ay 9 bin TL ödeyecek! Mansur Yavaş'tan iktidara zor soru: ''Hani PKK’lılar Ankara Büyükşehir’de sayaç okuyacaktı?'' Mansur Yavaş'tan iktidara zor soru: ''Hani PKK’lılar Ankara Büyükşehir’de sayaç okuyacaktı?'' Filenin Sultanları bir kez daha üzdü: 4'üncü mağlubiyet... Filenin Sultanları bir kez daha üzdü: 4'üncü mağlubiyet... Yolcu uçağı havalandıktan saniyeler sonra düştü Yolcu uçağı havalandıktan saniyeler sonra düştü Markette kanlı ''sen sapık mısın'' kavgası: Bir anne ve çocuğuna mermi yağdırdı! Markette kanlı ''sen sapık mısın'' kavgası: Bir anne ve çocuğuna mermi yağdırdı! İYİ Partili isim MHP'li Semih Yalçın'a demediğini bırakmadı İYİ Partili isim MHP'li Semih Yalçın'a demediğini bırakmadı Beşiktaş'ta tarihe geçen imza töreni: Orkun Kökçü'nün maliyeti belli oldu! Beşiktaş'ta tarihe geçen imza töreni: Orkun Kökçü'nün maliyeti belli oldu! Dolandırıcı çetesi imara açılan köyü altüst etti; tüm tapuları tek tek ele geçirdiler! Dolandırıcı çetesi imara açılan köyü altüst etti; tüm tapuları tek tek ele geçirdiler!