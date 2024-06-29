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Asrın felaketinden kurtuldu, LGS birincisi oldu

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Kahramanmaraş'ta yaşayan ve ‘Astın Felaketi' olarak nitelendirilen depremlere Ebrar Sitelerinde yakalanan Efe Talha Palabıyık, büyük bir başarıya imza atarak LGS Türkiye Birincisi oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve bin 400 kişiye mezar olan 22 bloklu Ebrar Siteleri'nin yıkılmayan nadir blokları arasında yer alan T Blok'ta ailesi ile birlikte depreme yakalanan, ancak birçok akrabasını yine Ebrar Siteleri'nde kaybeden Efe Talha Palabıyık, onca zorlu sürece rağmen LGS'de Türkiye birincisi olmayı başardı.

Deprem süreci sonrası yakın akrabalarını kaybetmenin hüznünü yaşayan ancak eğitim hayatının bu büyük travmadan etkilenmemesi için yoğun çalışma programına giren Palabıyık, LGS sınavında tam puan alma başarısını göstererek ailesini gururlandırmayı başardı.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yakın akrabaları için kendisine hedef koyduğunu belirten Palabıyık, öğretmenlerinin de yardımı ile zorlu süreci atlattığını ifade etti.

Kahramanmaraş'ta yaşayan ve ‘Astın Felaketi' olarak nitelendirilen depremlere Ebrar Sitelerinde yakalanan Efe Talha Palabıyık, büyük bir başarıya imza atarak LGS Türkiye Birincisi oldu.

“Türkiye birinciliğini almak için hedefledim bunu”

LGS Türkiye birincisi depremzede Efe Talha Palabıyık, “Depremde yaşadıklarımızdan sonra rehber öğretmenlerimin yardımları ile bu süreci atlattım. O süreçten sonra da kendimi derslerime çalışarak, depremde vefat etmiş yakınlarımı da gururlandırmak amacıyla kendime derse çalışmaya ve Türkiye birinciliğini almak için hedefledim bunu, Allah'ın izni ile de birinci oldum. Sınava girerken hedefim soruların tamamına doğru cevap vermek ya da en fazla 1 yanlış yapmaktı. Stresim oldu ama o stres sözel bölüme girdikten hemen sonra gitti. Bundan sonraki hedeflerimde de İstanbul'da tercih edeceğim okullarda başarılar elde etmek” dedi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan ve ‘Astın Felaketi' olarak nitelendirilen depremlere Ebrar Sitelerinde yakalanan Efe Talha Palabıyık, büyük bir başarıya imza atarak LGS Türkiye Birincisi oldu.

“Bunu oğlum çok zor şartlarda gerçekleştirdi”

Anne Fatma Palabıyık ise “Şu an çok gururluyum, güzel duygular içerisindeyiz. Sayılı kişiler içerisinde benim oğlum da var diyorum. Bunu oğlum çok zor şartlarda, okulunun desteği ile gerçekleştirdi” diye konuştu.
Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Osman Gündoğan da, “Efe Talha'yı, annesini ve öğretmenlerini kutluyorum. Tam puan aldı, birinci oldu bizler de gururlandık” ifadelerini kullandı.

İHA

Etiketler depremzede lgs birincisi ebrar sitesi asrın felaketi deprem lgs
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