  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Asrın felaketinin 3'üncü yıldönümünde ''6 Şubat cezaları'' belli oldu

Asrın felaketinin 3'üncü yıldönümünde ''6 Şubat cezaları'' belli oldu

Asrın felaketinin 3'üncü yıldönümünde ''6 Şubat cezaları'' belli oldu
Güncelleme:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depremleri sonrası 2 bin 673 kişi hakkında dava açıldığını belirterek 202 kişi hakkında 1 yıl ile 21 yıl aralığında değişen süreli hapis cezaları verildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depremleri sonrası açılan davalara ilişkin, "Deprem ceza yargılamaları çerçevesinde bugüne kadar 2 bin 673 kişi hakkında dava açıldı. 202 kişi hakkında 1 yıl ile 21 yıl aralığında değişen süreli hapis cezaları verildi. Halihazırda 142'si tutuklu, 59'u hükümözlü olmak üzere toplam 201 kişi ceza infaz kurumlarındadır. 949 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma aşamasında 949, kovuşturma aşamasında ise 2 bin 673 kişi hakkında süreç devam etmektedir" dedi.

Bakan Tunç, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 'Kanun Yolu Uygulamaları' konulu toplantıda 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenleri yad ederek, Bakanlığın deprem bölgesine toplam 9,5 milyar TL'lik yatırım yaptığını ifade etti. Deprem ceza yargılanmalarına da değinen Bakan Tunç, "Deprem ceza yargılamaları çerçevesinde bugüne kadar 2 bin 673 kişi hakkında dava açıldı. 202 kişi hakkında 1 yıl ile 21 yıl aralığında değişen süreli hapis cezaları verildi. Halihazırda 142'si tutuklu, 59'u hükümözlü olmak üzere toplam 201 kişi ceza infaz kurumlarındadır. 949 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma aşamasında 949, kovuşturma aşamasında ise 2 bin 673 kişi hakkında süreç devam etmektedir" dedi.

"Deprem kaynaklı toplam 64 bin 663 dava açıldı"

Bakan Tunç, deprem konusunda hukuk mahkemelerinde açılan davalara da değinerek şunları söyledi:
"Hukuk mahkemelerinde ise deprem kaynaklı toplam 64 bin 663 dava açıldı. Bu davalardan 58 bin 149'u hakkında ilk derece mahkemesinde karar verildi, (yüzde 90) 5 bin 655'ine karşı istinaf yoluna başvuruldu. 3 bin 483'ü istinafça karara bağlandı. Yüzde 61 istinafta yargılaması devam eden dosya sayısı ise 2 bin 172'dir. İlk derece ve istinaftaki toplam derdest dosya sayısı 8 bin 688'dir. İdari yargıda ise 119 bin 957 dava açıldı. Bu davaların 29 bin 536'sı tam yargı davası, 90 bin 411'i iptal davasıdır. İptal davalarının hasar tespiti ve yıkım işlemlerine karşı açılan iptal davası sayısı 79 bin 732, hak sahipliği başvurularına ilişkin işlemlere karşı açılan iptal davası sayısı 10 bin 354, diğer davalar ise 325'tir. Bu davaların 34 bin 558'i iptal-kabul, 51 bin 909'u ret şeklinde sonuçlanmıştır. Ayrıca hasar tespiti ve yıkım işlemlerine karşı açılan davaların ayrıntısına bakacak olursak 44 bin 381 ağır hasar tespiti ve yıkım kararına ilişkin davada 18 bin 558 iptal kararı, 25 bin 823 ret kararı verilmiştir. 2 bin 484 orta hasar tespiti ve güçlendirme kararına ilişkin davada 994 iptal kararı, 961 ret kararı verilmiştir. Depremin üzerinden geçen 3 yılın ardından deprem kaynaklı tüm dosyaların en kısa sürede sonuçlandırılması vatandaşımızın adalete erişimi konusundaki haklı beklentisi olup, yargı teşkilatımızın da öncelikli görevidir."

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş'ten altın ve gümüş fiyatlarındaki tarihin en sert düşüş sonrası kritik uyarı!
İslam Memiş'ten altın ve gümüş fiyatlarındaki tarihin en sert düşüş sonrası kritik uyarı!
Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten sürpriz imza!
Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten sürpriz imza!
Bir genç kız hastasının bedelini çok ağır ödedi; gözyaşlarıyla teslim olup cezaevine girdi!
Bir genç kız hastasının bedelini çok ağır ödedi; gözyaşlarıyla teslim olup cezaevine girdi!
Sacha Boey yeniden Galatasaray'da! Maliyeti belli oldu
Sacha Boey yeniden Galatasaray'da! Maliyeti belli oldu
Survivor'un güzel isminin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Survivor'un güzel isminin uyuşturucu test sonucu belli oldu
2 penaltı, 2 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş son dakikada puanı kaptı
2 penaltı, 2 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş son dakikada puanı kaptı
Viyadüğün altında bulunan cesedin sırrı çözüldü: ''İntihar süsü verdim'' itirafı!
Viyadüğün altında bulunan cesedin sırrı çözüldü: ''İntihar süsü verdim'' itirafı!
İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi: Bu ilçelerde oturanlar dikkat!
İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi: Bu ilçelerde oturanlar dikkat!
Etiketler Yılmaz Tunç 6 şubat asrın felaketi deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asrın felaketinin 3'üncü yıldönümünde TBMM'de kahreden manzara! Yazıklar olsun... Asrın felaketinin 3'üncü yıldönümünde TBMM'de kahreden manzara! Yazıklar olsun... Kocaelispor-Beşiktaş maçında korkunç ölüm! Bir taraftar tribünden düşerek öldü! Kocaelispor-Beşiktaş maçında korkunç ölüm! Bir taraftar tribünden düşerek öldü! Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante transferi açıklaması: ''Hepsine destek verilecek'' Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante transferi açıklaması: ''Hepsine destek verilecek'' Survivor'un güzel isminin uyuşturucu test sonucu belli oldu Survivor'un güzel isminin uyuşturucu test sonucu belli oldu Ucuz, ekransız TOGG gerçek mi ? Sosyal medyadaki görüntüler olay oldu! Ucuz, ekransız TOGG gerçek mi ? Sosyal medyadaki görüntüler olay oldu! Asrın felaketinin 3'üncü yıldönümünde afet konutlarının ödeme şartları belli oldu Asrın felaketinin 3'üncü yıldönümünde afet konutlarının ödeme şartları belli oldu Beşiktaş 20 milyon Euro'luk dev transferi bitirdi! Tarihinin en pahalı 2'nci transferi! Beşiktaş 20 milyon Euro'luk dev transferi bitirdi! Tarihinin en pahalı 2'nci transferi! Sel suları bir sürücüyü daha yuttu; alt geçitte mahsur kalan sürücü öldü! Sel suları bir sürücüyü daha yuttu; alt geçitte mahsur kalan sürücü öldü! Türkiye'nin tatil cennetinde bir araç sele kapıldı! Acı haber saatler sonra geldi Türkiye'nin tatil cennetinde bir araç sele kapıldı! Acı haber saatler sonra geldi Bebek katili Öcalan'ın serbest kalacağı tarihi açıklayıp ''inşallah ölür'' dedi! Bebek katili Öcalan'ın serbest kalacağı tarihi açıklayıp ''inşallah ölür'' dedi!
Düşük emekli maaşları için skandal bir açıklama yapan SGK Başkanı görevden alındı Düşük emekli maaşları için skandal bir açıklama yapan SGK Başkanı görevden alındı Korkunç kaza... Önce bisiklete çarptı ardından markete daldı: 3 öllü, 16 yaralı! Korkunç kaza... Önce bisiklete çarptı ardından markete daldı: 3 öllü, 16 yaralı! Eşref Rüya dizisinin setinde korkutan kaza! Güzel oyuncu acılar içinde kaldı Eşref Rüya dizisinin setinde korkutan kaza! Güzel oyuncu acılar içinde kaldı Meteoroloji uyarmıştı... Aniden bastıran sağanak yağış Bodrum'u adeta yuttu! Meteoroloji uyarmıştı... Aniden bastıran sağanak yağış Bodrum'u adeta yuttu! Ambulansın sesini duyan direksiyonu kırdı; fermuar sistemi hayat kurtardı! Ambulansın sesini duyan direksiyonu kırdı; fermuar sistemi hayat kurtardı! Emeklilikte prim günü ve maaş hesaplamaları bir kez daha değişiyor! Emeklilikte prim günü ve maaş hesaplamaları bir kez daha değişiyor! Asrın Felaketi'nin 3'üncü yıldönümünde depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Asrın Felaketi'nin 3'üncü yıldönümünde depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sürücüler dikkat! D-100'de hız limitlerine ayar geldi Sürücüler dikkat! D-100'de hız limitlerine ayar geldi Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sağanak yağışlar çok güçlü geliyor! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sağanak yağışlar çok güçlü geliyor! Hangi partiye asla oy vermezsiniz anketinin sonuçları açıklandı Hangi partiye asla oy vermezsiniz anketinin sonuçları açıklandı