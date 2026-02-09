Asrın felaketinin 3'üncü yıldönümünde ceza alan isim hac izni istedi

2023 yılı 6 Şubat'ta meydana gelen ve 50 binden fazla canı yitirdiğimiz asrın felaketinin 3'üncü yıldönümünde, 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel'in sanklarından B.B.'ni "hacca gidebilmek" için yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel’e ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada sanık B.B. yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

"İyi hal" indirimiyle 10 yıl hapis cezası alan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli tedbiri uygulanan B.B., Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Adli kontrol kararının kaldırılmasını talep eden B.B., gerekçe olarak hac 2026 yılı için kesin kayıt hakkı elde ettiğini belirtti.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı: “Söz konusu soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde dosya ile ilgili toplanabilecek tüm deliller toplanmış olup, yargılaması yapılarak karar da verilmiştir. İşbu dosyanın halk arasında ‘İsias Otel Davası’ olarak bilinen, tabiri caizse medyatik boyuta taşınan bir dosya olması sebebi ile işbu adli kontrol kararının verilmesinde soruşturma makamı ve sonrasında mahkeme üzerinde bir baskı hissi olmasının dışında bir sebep bulamamaktayız.”

B.B., 15 yıldır başvurduğu hac kurasında 2026 yılı için kesin kayıt hakkı elde etmesine rağmen hakkında uygulanan “yurt dışına çıkış yasağı” nedeniyle kaydını yaptıramadığını, bu nedenle Ankara Müftülüğü’ne başvurarak hakkının ertelenmesini talep ettiğini, tedbirin benzer davalarda uygulanmadığını ve kendisinin kaçma şüphesi bulunmadığının mahkeme kararında da belirtildiğini ifade ederek adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

Birgün