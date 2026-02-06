  1. Anasayfa
Asrın felaketinin yıl dönümünde Erzincan'da korkutan deprem! Naci Görür'den ''kritik'' uyarı

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıl dönümünde kayıplarımızı anarken, Erzincan'da korkutan bir deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan verilere göre, saat 14.16'da Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Derinliği 4.52 kilometre olarak ölçülen deprem, çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. 

DEPREM ANI KAMERADA

Deprem anında yaşanan panik bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, takı ve bijuteri dükkanında çalışanların, deprem anında koşarak dışarıya yöneldikleri ve etkisi geçince de geri döndükleri görülüyor.

VALİ AYDOĞDU: CAN VE MAL KAYBI YOK

Vali Hamza Aydoğdu, sanal medya hesabından paylaşım yaparak, "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabb'im milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin" dedi.

Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram da deprem nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadığını ve ekiplerin sahada inceleme yaptığını söyledi.

'OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR'

Erzincan Valiliği tarafından merkez üssü Kemah ilçesi olan depremle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "6 Şubat 2026 tarihi, saat 14.16 sıralarında merkez üssü Erzincan’ın Kemah ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi. 

NACİ GÖRÜR: DEPREM KRİTİK YERDE

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Depremin kritik bir noktada meydana geldiğini söyleyen Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Yedisu zonunda deprem beklendiğini belirterek, "Bu deprem o segmana yakın." dedi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

