ASSAN soruşturmasında şok detaylar: TÜBİTAK ve MKE'nin gizli belgelerini sızdırmışlar

FETÖ ve askeri casusluk soruşturması kapsamında tutuklanan ASSAN Group’un sahibi E.Ö. ile şirket genel müdürü G.O.'nun, MKE ve TÜBİTAK'ın gizli kalması gereken bilgilerini sızdırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında ASSAN Group’un sahibi E.Ö., “FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma'' ve “Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme, Amacı Dışında Kullanma, Hile ile Alma, Çalma'' suçlarından; G.O. ise “Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme, Amacı Dışında Kullanma, Hile ile Alma, Çalma'' suçundan tutuklandı. Sevk yazısında, Ö.’nün HTS analizinde 113 farklı şahıs ve 22 ByLock kullanıcısıyla 2025 yılına kadar süren irtibat kayıtlarının bulunduğu, şüpheliye ve firmalarına ait MASAK raporlarında ise bu şahıslarla yoğun para transferlerinin tespit edildiği belirtildi.

ÖRGÜT TEPE YÖNETİCİLERİYLE İRTİBAT

Sevk yazısında, E.Ö.’in ASSAN İş Makineleri Ltd. Şti. adına kayıtlı numara üzerinden örgütün tepe yöneticilerinden Cemil Koca ve Hüseyin Saruhan ile irtibatının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yapılan bir ihbarda, E.Ö.’e ait firma yetkililerinin terör örgütü ile irtibatlı olduğu ifade edildi. Sincan bölgesinde sohbet toplantıları düzenlendiği, bağış adı altında para toplandığı da iddialar arasında yer aldı.

BİREBİR AYNISI YAPILDI

Yazıda, G.O.’nun 2018-2024 yılları arasında TÜBİTAK’a bağlı savunma sanayi alanında faaliyet gösteren TÜBİTAK SAGE’de enstitü müdürü olduğu, müdürlükten ayrıldıktan sonra Ö.’e ait savunma sanayi şirketi ASSAN’ın genel müdürü olarak göreve başladığı aktarıldı. O.’un, Hilal Projesi kapsamında MKE ile TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen ve süresiz olarak MKE’nin kullanımına verilen pilot ölçekli C4 tahrip kalıbı üretim ve şekillendirme projesi ekipmanının ASSAN’da bire bir aynısını yaptırdığı, böylece MKE ve TÜBİTAK’ın yıllar süren emeği ve sermayesiyle geliştirilen ürünün teknoloji transferinin gizlilik kapsamında kalması gerekirken “danışmanlık hizmeti'' adı altında ASSAN’a aktarıldığı ifade edildi.

GİZLİ BELGELER GÖNDERİLDİ

Sevk yazısında ayrıca, eski MKE çalışanı M.A.’nın, ASSAN’da görev yaptığı sırada MKE’de çalışan N.S.’den gizlilik ihtiva eden patlayıcı cihazlara ait resimleri çekip göndermesini istediği belirtildi. Yine, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda proje subayı olarak görev yapmış ve halen ASSAN çalışanı olan A.A.’nın, MKE üretim hakları ve barut fabrikasına ilişkin detaylı bilgiler almaya çalıştığı kaydedildi. Geçmişte MKE Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan ve halen başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İsmet Sayhan’ın da E.Ö.’le gizlilik içeren belgelerin gönderimine dair mesajlaşma içeriklerinin ele geçirildiği bildirildi.

Ayrıca sevk yazısında, ASSAN’da genel müdürlük görevini yürüten G.O.’un enstitü müdürlüğü döneminde TÜBİTAK SAGE’den ayrılan 19 personelin ASSAN’da işe başladığı, hatta bu kişilerden 6’sının E.Ö. ile birlikte savunma sanayinde faaliyet gösteren ASTECH A.Ş.’yi kurduğu belirtildi. O.’un da TÜBİTAK’tan ayrıldıktan sonra ASSAN’a geçtiği ve TÜBİTAK SAGE’ye ait ürünlerin benzerlerini içeren, gizlilik yükümlülüğünü ihlal eden çalışmalar gerçekleştirdiği ifade edildi.

DHA