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  3. 03 Temmuz 2020 17:41

Astsubayın Atatürk paylaşımı başını yaktı! Görevden uzaklaştırıldı

Mustafa Kemal Atatürk için ''Büyük İngiliz projesi'' paylaşımı yapan Kars Arpaçay Doğruyol Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş R.H.C., görevinden uzaklaştırıldı

Astsubayın Atatürk paylaşımı başını yaktı! Görevden uzaklaştırıldı
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Kars Arpaçay Doğruyol Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan R.H.C., sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk için "Büyük İngiliz projesi" dedi. 

R.H.C.'nin profilinde ayrıca ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'le ilgili hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Paylaşımlar sonrası Kars Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş R.H.C.'nin sosyal medya hesabından devlet büyükleri aleyhine ve görev alanı dışında yapmış olduğu paylaşımlarla ilgili olarak hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup soruşturmanın selameti açısından 2 Temmuz 2020 günü görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

DHA

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