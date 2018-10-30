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  3. 30 Ekim 2018 14:53

At arabasıyla gelip demir mazgalları çaldılar

İstanbul'da 3 kadın, at arabasıyla gelip demir mazgalları çalarak kaçtı.

At arabasıyla gelip demir mazgalları çaldılar
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İstanbul Kadıköy'de 3 kadın, at arabasıyla geldikleri sokaktaki yağmur suyu tahliye kanalları üzerinde bulunan demir mazgalları çaldı. Hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, 25 Ekim Perşembe günü Kadıköy Bostancı Mahallesi Çınarcı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; at arabasıyla sokağa gelen 3 kadın, burada bulunan yağmur suyu tahliye kanalları üzerinde bulunan demir mazgalları çaldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokağa gelen 3 kadın bir süre etrafı kontrol etti ve demir mazgalları at arabasına koyup olay yerinden hızla uzaklaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

demir mazgal , at arabası
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