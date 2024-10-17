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At, eşek, domuz derken... Geyik etinden sucuk yaptılar

At, eşek, domuz derken... Geyik etinden sucuk yaptılar
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Kastamonu'da izinsiz geyik avlayan 5 şüpheliye 443 bin 426 TL ceza kesildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada geyik etinden yapılan sucuk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz avlandıkları ihbar edilen N.G., S.K., M.M., N.Ç. ve M.D.'nin Subaşı köyü Kütüklü Tarla mevkisindeki adresine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, bir geyik kafası ve bir geyik postu ile 36 kilo 100 gram geyik eti, 14 kilo 400 gram geyik etinden yapılmış sucuk, 5 kilo 930 gram tavşan eti, 2 av tüfeği ve 32 fişek ele geçirildi.

Geyik kafası ve postu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 5 şüpheliye 443 bin 426 TL idari para cezası uygulandı.

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DHA

Etiketler kastamonu yasa dışı geyik
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