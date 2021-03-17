Ata Baykara: ''Moda, tasarım, marka bu değil!''

Non-Regular markasının kurucu kreatif direktörü Ata Baykara, kendi tabiri ile “Ahmet yapmış satıyor, biz de yapalım.” şeklinde ifade ettiği markaların olumsuzluklarını dile getiriyor.

Baykara’ya göre, her şeyden önce fikir geliyor. Fikir ile başlamayan, kopyalayan ve farkındalıktan uzak markaların hem markanın kendisine hem de piyasaya olumsuz etkileri olduğunu düşünüyor.

“Yakın bir zamanda sosyal medyanın da etkisi ile, çok fazla sokak modası alanında faaliyet gösteren marka ortaya çıktı. Özellikle Türkiye’nin yeni markalara ihtiyaç olduğu bir gerçek. Ancak moda, tasarım, marka bu değil! Böyle giderse, batan lokmacılardan farkları kalmaz. Birileri kazanıyorsa, biz neden kazanmayalım düşüncesi ile başlayan işler genellikle aynı şekilde biter. Bu süreçten hem markalar hem de piyasa kötü etkilenir ve fiyatlandırma (pazar) diye bir şey kalmaz. Satan tasarımları kopyalayıp, üçüncü parti hizmetler ile ürettirmek marka olmak demek değildir.” dedi.