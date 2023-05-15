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ATA İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na çekilme çağrısı

ATA İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu'na çekilme çağrısı
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ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Sevda Özbek, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çekilme çağrısı yaparak, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a devretmesini istedi.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Sevda Özbek, 14 Mayıs seçimlerinde ikinci tura kalan iki adaydan biri olan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na "çekilme" çağrısı yaptı.

SİNAN OĞAN'A DEVRETMESİNİ İSTEDİ
Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Özbek, Kılıçdaroğlu'nun ikinci turdaki yerini, 14 Mayıs seçimlerinde üçüncü olan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a devretmesini istedi.

Etiketler ata ittifakı çekilme sinan oğan
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