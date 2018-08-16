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  3. 16 Ağustos 2018 15:42

ATAK helikopterinin gelişmiş versiyonu geliyor !

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ''Bundan birkaç sene sonra ATAK helikopterinin daha gelişmiş modelleri gelecek'' dedi.

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