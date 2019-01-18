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  3. 18 Ocak 2019 07:31

Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile bazı kurum ve kuruluşlara ait atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama yapılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine Rasim Özdenören, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ramazan Bal, Ticaret Bakan Yardımcılıklarına Sezai Uçarmak ve Rıza Tuna Turagay atandı.Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bilal Temel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Zeliha Sağlam, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne Mustafa Özderyol, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliğine Nigar Hülya Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında (TİKA) açık bulunan Başkan Yardımcılığına Rahman Nurdun'un atanması uygun görüldü.
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri İlhan Demirtaş görevden alınırken yerine Ayşegül Hacıömeroglu Ekiz getirildi.

Ticaret Bakanlığında Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne Necmettin Erkan, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğüne Aytaç Yenal, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ise Cumali Semeğir getirildi. Ayrıca Strateji Geliştirme Başkanı Fatihİslam Karaoğlu görevden alındı ve boşalan Strateji Geliştirme Başkanlığına Devlet Selim Paslı atandı.

DHA

resmi gazete , atama kararı
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