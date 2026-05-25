Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Göç İdaresi Başkanlığı, AFAD ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde çok sayıda üst düzey bürokrat görevden alınırken, boşalan koltuklara yeni isimler atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen atamalar ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlar doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) kadro değişikliklerine gidildi.

Yapılan atamalar şu şekilde;

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDA ATAMALAR

Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün görevden alındı. Yakın zamanda yapılan atama nedeniyle boş olan Göç İdaresi Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı, Başkan Yardımcılığına Murat Karakaya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz atandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA ATAMALAR

İçişleri Bakanlığı’nda açık bulunan, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Balıkçılar, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Dairesi Başkanı Levent Yazıcı atandı.

Ayrıca karara göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan görevden alındı ve bu suretle boşalan Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğüne Elif Bağ getirildi

DHA

