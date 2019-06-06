Ataması yapılmayan öğretmen intihar etti

Birgün gazetesinden Dilan Esen'in haberine göre yaşamına son veren genç öğretmenin babası Recep Abdülkadiroğlu, kızının üniversiteyi birincilikle bitirdiğini söyledi. Recep Abdülkadiroğlu, şöyle dedi: “Diyecek bir şey de elimizden gelen bir şey de yok. Matematik bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansı için Zonguldak’a gitmişti. 20 bin öğretmen daha alınacaktı. Zaten atanacaktı puanı iyiydi.”

"SORUMLUSU AK PARTİ İKTİDARI"

Eğitim- İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım ise bir genci daha yaşatamadıklarını ifade etti. Yıldırım, şöyle konuştu: “AKP iktidarı dönemindeki plansız üniversiteler, plansız eğitim fakülteleri ve öğrenci alımlarının ne yazık ki yaşanan kötü sonuçlarından bir tanesi. Bir gencimizi daha kaybettik. Ülkedeki milyonlarca gencin işsiz olarak gezmesi ve Türkiye’nin dünyanın en parlak ülkelerinden biri olduğu yalanıyla aldatan, ekonomik krizi saklamaya çalışan bir iktidarın gerçek yansımasıdır öğretmenimizin intihar etmesi.



İktidar binlerce gencin yanlış bölümlerde işe girebilecekmiş umuduyla üniversite kapılarına soktu. Gençlerimiz gelecek umuduyla soruların çalınmasına göz yuman iktidar tarafından aldatıldı. Bu işin bir müsebbibi varsa 17 yıldır işin başında olan AKP iktidarıdır.”

