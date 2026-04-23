  3. CHP'li bir Belediye Başkanı daha görevden uzaklaştırıldı!

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma iddialarıyla başlatılan soruşturmada tutuklanarak cezaevine konulan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in, hakkında yürütülen adli soruşturma ve tutuklama kararı doğrultusunda geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22.04.2026 tarih ve 2026/381 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından, Belediye Kanunu hükümleri çerçevesinde Ataşehir Belediye Meclisi'nin toplanarak bir başkan vekili seçmesi bekleniyor. Siyasi çevrelerde büyük yankı uyandıran bu gelişme, İstanbul'daki yerel yönetim dengelerini de yakından ilgilendiriyor.

İHA

Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de final tarihi belli oldu
İbrahim Tatlıses'ten hastane çıkışı olay sözler: ''Çocuklarıma kuruş yok!''
Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş ''dananın kuyruğu kopacak'' diyerek uyardı
Baraj taştı taşacak! Eski yerleşim yerinden geriye bu manzara kaldı
Yılın otomobili Türkiye'de: 604 kilometre menzilli SUV satışa çıktı
İslam Memiş'ten altın bombası: Hem hedef hem tarih verdi
MSB'den Ankara'daki helikopter kazası için yeni açıklama
Soğuk ve sağanak yağışlar geri döndü! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi
Galatasaraylı taraftarlardan Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu'ya tepki Galatasaraylı taraftarlardan Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu'ya tepki 5'inci sınıf öğrencisi okula silah getirdi, ortalık bir anda karıştı! 5'inci sınıf öğrencisi okula silah getirdi, ortalık bir anda karıştı! AK Partili Şamil Tayyar'dan belediyere yönelik operasyonlarla ilgili dikkat çeken iddia AK Partili Şamil Tayyar'dan belediyere yönelik operasyonlarla ilgili dikkat çeken iddia Galatasaray kendi evinde yıkıldı, Gençlerbirliği yarı finalde! Galatasaray kendi evinde yıkıldı, Gençlerbirliği yarı finalde! Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartı belli oldu Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartı belli oldu Yasa dışı bahiste yeni dönem: Sadece oynatana da, oynayana da hapis cezası geliyor! Yasa dışı bahiste yeni dönem: Sadece oynatana da, oynayana da hapis cezası geliyor! İstanbul'da kan donduran olay: Anne ve babasını vurup kendi hayatına son verdi! İstanbul'da kan donduran olay: Anne ve babasını vurup kendi hayatına son verdi! TBMM’den tarihi karar: Doğum izni uzatıldı, sosyal medyaya yaş barajı geldi! TBMM’den tarihi karar: Doğum izni uzatıldı, sosyal medyaya yaş barajı geldi!