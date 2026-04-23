Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma iddialarıyla başlatılan soruşturmada tutuklanarak cezaevine konulan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in, hakkında yürütülen adli soruşturma ve tutuklama kararı doğrultusunda geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22.04.2026 tarih ve 2026/381 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından, Belediye Kanunu hükümleri çerçevesinde Ataşehir Belediye Meclisi'nin toplanarak bir başkan vekili seçmesi bekleniyor. Siyasi çevrelerde büyük yankı uyandıran bu gelişme, İstanbul'daki yerel yönetim dengelerini de yakından ilgilendiriyor.

