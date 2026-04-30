Ataşehir Belediyesi'nde Onursal Adıgüzel'in yerine seçilen isim belli oldu

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye meclisi yeni başkan vekilini seçmek için toplandı. Üç tur süren oylamanın ardından CHP’nin adayı Murat Güneş, meclis üyelerinin çoğunluk oyunu alarak Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması sonrası boşalan koltuk için Ataşehir Belediye Meclisi’nde seçim heyecanı yaşandı. Bugün gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, meclis üyeleri yeni belediye başkan vekilini belirlemek üzere sandık başına gitti.

38 üyeden oluşan Ataşehir Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçiminde 36 üye oy kullandı. 3'üncü turda sona eren seçimde 22 oy alan CHP'nin adayı Murat Güneş, Ataşehir Belediye Başkan Vekili oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan ise 3'üncü turdaki seçimde 14 oy aldı.

'SÜRE KAZANMAK İÇİN SEÇİMİ 10 GÜN SONRAYA YAZDILAR'

Seçimin ardından konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel, başkan yardımcıları ve belediye emekçileri haksız hukuksuz bir biçimde gözaltına alındılar ve tutuklandılar. Başkanların görevden uzaklaştırma yazısı bakanlıktan yazıldığında 3 gün içerisinde Meclis Başkan vekilliği takvimi açıklıyorlardı. Bu kez farklı bir uygulamaya gittiler. Bakanlığın yazısının 10 gün sonrasına bir seçim tarihi belirlediler. Neyi amaçladılar bununla? Belediye meclis üyelerini markaj altına alarak onlara çeşitli tekliflerle, çeşitli tehditlerle baskı yapacak süre kazanmak için, bugüne kadar 3 gün içerisinde seçim yapılsın diye gönderilen yazı bu sefer 10 gün sonrasına yazıldı ve bugün Ataşehir Belediyesi'nde Meclis Başkanvekilliği seçimi gerçekleşti. Belediye Başkanvekilliği seçimi sonucunda 3'üncü tur oylamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Murat Güneş, 22 oy alarak Belediye Başkanvekili seçildi" dedi.

DHA