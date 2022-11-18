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  3. Atatürk Anıtı'na balyozla saldırmıştı! Karar verildi

Atatürk Anıtı'na balyozla saldırmıştı! Karar verildi

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Antalya'da, Atatürk Anıtı'na balyozla saldıran Ahmet Ç.'nin tutuklanmasına karar verildi.

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda meydana geldi. Otomobilini park eden şüpheli, yanında taşıdığı sırt çantasından çıkardığı küçük balyozla anıtın yükseldiği mermer bloklarını kırdı. Kaidenin iki ayağındaki mermerleri kıran kişi, otomobiline binip olay yerinden ayrıldı. Belediye güvenlik görevlilerinin ihbarıyla harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından, şüphelinin Ahmet Ç. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. İfadesinde pişman olmadığını belirterek anıta zarar verdiğini itiraf eden Ç., sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 

DHA

Etiketler atatürk anıtı balyoz
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