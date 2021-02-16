Atatürk büstleri hedef mi alınıyor ?

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök

önergesinde İller Bankası Macunköy Sosyal Tesislerinin girişindeki Mustafa Kemal Atatürk büstünün kaldırılmasını gündeme taşıdı.

CHP’li Gök, önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“İller Bankası Macunköy Sosyal Tesislerinde 10 Milyon Türk Lirası maliyet ile ek bina adı altında özel bir konuk evi yapılması ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz ve salgın ortamında bir israf projesi olarak yargıya taşınmış, yapılan incelemelerde tesislerin girişindeki Atatürk büstünün kaldırıldığı tespit edilmiştir. Kamusal alanda kişiye özel bir yapı olarak inşasına başlanan yüksek maliyetli ek binanın kullanım amacı ve yönteminin ne olacağı bilinmemekte, Türkiye’deki kalkınma hamlelerinin bir ayağı olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle kurulan İller Bankası’nın tesislerinden Atatürk büstünün kaldırılmasının altında yatan sebeplerin açıklanması gerekmektedir. Kamu yararını gözetmekle sorumlu olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları, ülkemizin kurucu değerleriyle barışık bir anlayışla faaliyetlerini sürdürmek zorundadır.”

Gök, Bakan Kurum’a şu soruları yöneltti:

1. İller Bankası, Macunköy Sosyal Tesislerinde yapımına başlanan 10 Milyon TL maliyetli bina hangi ihtiyaçlar için inşa edilmektedir? Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz ve salgın koşullarında bu denli yüksek maliyetli bir binanın inşasına başlanmasının sebeplerini açıklar mısınız?

2. İller Bankası, Macunköy Sosyal Tesislerinin girişinde bulunan Atatürk büstü neden kaldırılmıştır? Büstün yeniden yerine yerleştirileceği tarihi açıklar mısınız?

SAKARYA’DAKİ BÜSTE NE OLDU

Bu arada, Sakarya Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk Anıtı’nın da, "meydan yenilenmesi" gerekçesiyle yaklaşık 2 yıl önce yeri değiştirilmişti. Ancak yapılan yer değişikliği sonrası anıtın arka duvarının ve anıta yüksekliğini kazandıran merdivenlerinin kaldırıldığı görüldü.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Sakarya Şubesi, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini düzenledikleri basın açıklamalarında kamuoyuna duyurdular. ADD yöneticileri, AK Partili Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile görüşmelerinde de durumu dile getirdiler.

ADD Sakarya Şubesi, Ekrem Yüce’nin, Atatürk Anıtını düzeltmediği gibi anıtın yanı başındaki diğer bir alana "kabak heykeli" koyacağının bilgisini verdi. ADD’den yapılan bilgilendirmede ayrıca Geyve ilçesinde de ilçe meydanında bulunan Atatürk Anıtını kaldırılarak yerine "ayva Heykeli" koyulacağı belirtildi.

ADD Sakarya Şubesi’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Geyve ilçesinde de anıtın yerini değiştireceklerini söylediler ancak anıt çok daha dar bir alana konulacak. Yani aynı Sakarya merkezdeki gibi eski görüntüden eser kalmayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bize anıtın yeni bir maliyet gerektireceğini söyledi ama Atatürk Anıtı için bulamadığı parayı ayva, kabak heykeli için bulmuş görünüyor. Kendisine yaptığımız ziyaretten de belediyeye verdiğimiz yazılı dilekçeden de bir sonuç çıkmadı.”