Atatürk düşmanı Furkan Bölükbaşı'na çifte şok!

Atatürk düşmanlığıyla bilnen Furkan Bölükbaşı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Öte yandan Bölükbaşı, Konya'da konakladığı otelde saldırıya uğradı.

Sosyal medyada Atatürk'ü hedef alan paylaşımlarıyla tanınan Furkan Bölükbaşı hakkında Anıtkabir'i 'Yunan tapınağına' benzettiği için "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Bölükbaşı'nın X hesabına erişim engeli getirildi. Kararın söz konusu soruşturma kapsamında olduğu değerlendiriliyor.

KONYA'DA SALDIRI GİRİŞİMİ

Öte yandan Konya'da Nisa Çaydan ile bulunduğu bir otelde saldırı girişimine uğrayan Bölükbaşı'nın o anları kameralara yansıdı.