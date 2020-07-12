Atatürk Havalimanı Katarlılara mı satıldı ?

Gazeteci-yazar Celal Eren Çelik, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı’nın Katarlılara satıldığını iddia etti. Gazeteci Çelik, söz konusu paylaşımında, “Ey AKP iktidarı, milleti Ayasofya ile meşgul ederken Atatürk Havalimanı'nı Katarlılara sattığınız doğru mu?” diye sordu.



Korona virüs salgını nedeniyle pistine salgın ve afet durumlarında kullanılması amacıyla hastane inşa edilen Atatürk Havalimanı hakkında büyük bir iddia ortaya atıldı.

Yeniçağ'da yer alan haber göre; Gazeteci-Yazar Celal Eren Çelik, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

“Soruyorum ve cevap bekliyorum” diyen gazeteci Çelik’in paylaşımı şu şekilde:

“Ey AKP iktidarı,milleti Ayasofya ile meşgul ederken Atatürk Havalimanı'nı Karatlılara sattığınız doğru mu? Bana Katar'dan gelen bilgi bu şekilde... "