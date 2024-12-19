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Atatürk Havalimanı saldırısı failleri DEAŞ'lılar serbest mi kaldı ?

Atatürk Havalimanı saldırısı failleri DEAŞ'lılar serbest mi kaldı ?
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İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırının failleri olan DEAŞ'lı teröristlerin Yargıtay kararıyla serbest bırakıldığı iddia edildi.

Now Haber'in Atatürk Havaliman’ında 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırının sorumluları olan terör örgütü DEAŞ üyesi teröristlerin Yargıtay kararıyla tahliye edildiğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 6 sanığın 8 yıldır tutuklu olduğu ve saldırının failleri olmadığı belirtildi.

DMM'den yapılan şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi." haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir.

Söz konusu haberler kamuoyunda, "terör saldırısının failleri serbest bırakılmış" gibi bir algıya neden olmaktadır.

Ancak tahliye edilen söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değillerdir. Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadırlar. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırının failleri olan DEAŞ'lı teröristlerin Yargıtay kararıyla serbest bırakıldığı iddia edildi.

 

Etiketler Atatürk Havalimanı terörist IŞİD deaş terör yargıtay
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