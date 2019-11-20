''Atatürk Havalimanı yıkılmamalı''

Atatürk Havalimanı’nın kargo bölümlerinde yıkımın başlatılmasıyla ilgili yazılı açıklama yapan Türk, yıkım kararının yanlış olduğunu belirterek “Bu yıkım, yeni havalimanının inşasıyla İstanbul’un üçüncü bir havalimanı kazanmadığını gösteriyor” dedi. İstanbul’da giderek artan hava trafiğinin, üçüncü bir havalimanı gereksinimini doğuracağını vurgulayan Türk, “O nedenle Atatürk Havalimanı, ileride gerekirse değişiklik ve eklentiler yapılarak yeniden kullanılmak üzere olduğu gibi kalmalı, yıkım işlemleri durdurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daha önce Atatürk Havalimanı yerine dev bir millet bahçesi yapılacağını açıkladığını anımsatan Türk, şunları kaydetti:

“İstanbul’da uygun başka yerler yokmuş gibi Atatürk Havalimanını yıkıp yerine park yapmak, hiç düşünülmemesi gereken bir iştir. Hele bunu birçok yerde yapıldığı gibi Atatürk adını kaldırmak için bir vesile olarak kullanmak, Cumhuriyetimizin kurucusuna karşı nankörlükten başka bir şey değildir.”

Atatürk Havalimanı'nda yıkım işlemlerine başlandı