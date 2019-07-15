Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anması: Erdoğan müjde verdi

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi önündeki alanda yapılacak etkinlik için hazırlıklar saatler öncesinden tamamlandı. Vatandaşlar, 15.00 sıralarında havalimanı ve çevresinde toplanmaya başladı. Etkinlik alanına girmek isteyen vatandaşlar, tek tek aranarak içeri alınmaya başladı. 16.00 itibari ile alana girişler başladı. Vatandaşlar 2 ayrı arama noktasından tek tek aranarak etkinlik alanına alındı.







Bazı vatandaşların, ellerinde Türk bayrakları ile sahnenin önüne doğru koştuğu görüldü. Etkinlik alanı girişine Türk Bayrağı, Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve 15 Temmuz flamaları asıldı. Bu sırada çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Etkinlik alanı ve çevresinde çok sayıda zırhlı araçlar konuşlandırıldı.

15 Temmuz Hain darbe girişimi sırasında hasar gören araçların da tören alanına getirildiği görüldü.



Öte yandan, etkinlik alanı ve çevresine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği görüldü. Yerli ve yabancı basın mensupları da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

ERDOĞAN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'dan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "TUR", saat 20.05'te Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne indi. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da İstanbul'a geldi.

Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda iş adamı, sanatçı ve 15 Temmuz gazisi karşıladı. Erdoğan kendisini karşılayanlar ile tek tek tokalaşarak tören alanına geçti.

Atatürk Havalimanı'nda Devlet Konukevi Apronu'nda gerçekleştirilen buluşmada, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle mücadele sırasında şehit edilen 251 kişinin isimleri tek tek okundu.

Katılımcılar da her isminin okunmasının ardından "burada" diyerek karşılık verdi. Bu sırada bazı şehit yakınları ve gazilerin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Daha sonra sahneye davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamlayarak hitabına başladı.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

Aziz milletim. Sevgili İstanbullular. Değerli şehit yakınlarımız ve gazilerimiz. Kıymetli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum.

2016 yılının 15 temmuz gecesi milletimizin istiklali ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların tankların kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

O gece şehit verdiğimiz 251 vatan evladının her birine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize cenabı Allah’tan sıhhat ve afiyet diliyorum.

Şehitlerimizin kabirleri nur mekanları cennet olsun inşallah.

Şanlı polislerimizi, bir kez daha muhabbetle selamlıyorum:

Peygamber ocağı TSK’mızın ülkesine bağlı her bir subayını astsubayını erlerini alınlarından öpüyorum.

'KORKMAYIN ALLAH BİZİMLE BERABERDİR' DİYORDUK

Burası anlamlı bir mekan. Saat 23.15 civarı tankların arasında Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy’e geçti. Kendi ifadesiyle "Bakırköy Belediyesi'nde gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim' dedi.

Değerli kardeşlerim 01.15 ve biz de yine buraya indik. Eşim kızım torunlarım ve damadımla beraber buraya indik. Burada kim vardı? Burada millet vardı. Üzerimizden geçen F-16’lar helikopterler vardı ve onlar mermilerini yağdırıyordu fakat biz bir şeye inanıyorduk. Diyorduk ki 'Korkmayın Allah bizimle beraberdir.'

Ve o gece 16 saat süren o süreçte şahsım basın toplantımızı yaptım. Valimiz 1. Ordu komutanımızı aynı şekilde. Mesaj verildi. Bu mesaj verildikten sonra her şey yerli yerine oturdu. Bütün mesele neydi? O gece dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyen medyamıza STK’larımıza aydınlarımıza buradan şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum. Sabaha kadar kesintisi ezan ve sela okuyan imamlarımıza müezzinlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Daha önceki darbelerde Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz'da caniler bunu bile yaptılar. Hamdolsun milletin evine de uzanan eller bizzat millet tarafından kırıldı. İnşallah 15 Temmuz'dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir. Hiçbir ihanet şebekesi hiçbir terör örgütü birliğimiz beraberliğimiz kardeşliğimiz asla bozamayacaktır. Öyleyse ne diyoruz, tek millet... Tek bayrak... Tek vatan... Tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz.

Türkiye'yi karanlığa gömmek istediler ama başaramadılar.

"O MÜPTEZELLER TÜRKİYE’Yİ ELE GEÇİREMEYECEKLER"

Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye’yi ele geçiremeyecekler. O karanlık gecede okunan selalar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse inşallah bundan soran da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Darbecilerin başındaki haini gözünü kırpmadan vuran Ömer Halisdemir’i unutmayacağız. Darbecilerle son ana kadar savaşan Albay Sait Ertürk’ü unutmayacağız. Tanıma şerefine eriştiğim Erol Olçok’u, İlhan Varank’ı unutmayacağız. 251 şehidimizin hiçbirini unutmayacağız. Şehitlerini unutanların yürekleri kurur.

"SİZLERLE BİR MÜJDEYİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM..."

Biz de yeni nesillerin 15 Temmuz şehitlerini hatırlamaları için bu tarihi Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla resmi bayram günü olarak ilan ettik. Biz bugün nasıl ecdadı rahmetle ve minnetle yad ediyorsak inşallah sonraki nesillerde 15 Temmuz kahramanlarını aynı şekilde hatırlayacaklardır. Bu vesileyle sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından hazırlığı yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gazilerle Dayanışma Vakfı’nın kuruluşu resmen tamamlandı. Vakfımızın hayırlı olmasını diliyorum.

"ÖZGÜRLÜĞÜ OLMAYANIN İRADESİ DE OLMAZ"

Siz kurşunların üzerine gittiniz. Tankların altına yattınız yılmadınız. Bu yürektir, kürek değil. Bunu ancak bu millet yapar. Biz imanımıza tarihimize kültürümüze ve elbette ne önemlisi neslimize sahip çıktıkça Allah’ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez bu milleti kimse köle yapamaz. Ey milletim ecdadımızın emanetine sıkı sıkıya sahip çıkmaya hazır mısınız? Dirileri şerefli ölüleri şanlı bu yolda sonuna kadar yürümeye var mıyız?

Özgürlüğü olmayanın iradesi de olmaz. Rabbimiz özgür insanları muhatap alıyor. Özgürlüğü korumak o kadar kolay değildir. Milletimiz bu mücadeleyi hep vermiştir. Bunca yıldır milletimize esaret boyunduruğu vuran da çıkmadı. Bu niyetleri toprağa gömdük. Ülkemize yerleştirdikleri ihanet çetesiyle ülkemizi esir alacağını sananlar tıpkı bir asır olduğu gibi derslerini aldılar.

"ÜLKEMİZE SALDIRMAK İSTEYENLERE KARŞI S-400’LER EN GÜÇLÜ SAVUNMA SİSTEMİDİR"

Doğu Akdeniz Ege konularında karşı tarafı haklı bulanların zihinleri iğfal edilmiş demektir. İçinden geçtiğimiz dönemin geleceği şekillendireceğini görmeyenlere diyecek bir şeyimiz olmaz. S-400’leri aldık mı? 8 uçak geldi diğerleri de geliyor. Ne dediler? Alamazlar yapamazlar nereye koyacaklar? Ne oldu? Aldık mı? Ve şu anda montajlar başladı mı? Takvim işiyor mu? İnşallah Nisan 2020’de tamamı yerlerine yerleştirilmiş alçak. Biz dik durduk dikleşmedik. Ama biz Türk’üz verdiğimiz sözün arkasında dururuz durduk. Ve bu bir taarruz sistemi değildir bir savunma sistemidir. Ülkemize saldırmak isteyenlere karşı S-400’ler en güçlü savunma sistemidir. Rusya ilke birlikte bunu ortak yatırım olarak yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz.

Ne diyorlar ekonomi battı ekonomi bitti. Buradan tüm milletime sesleniyorum. Bunlarda insaf yok bunlar nankör. Terörle bu denli büyük bir mücadeleyi veren Türkiye’ye karşı acaba kimse bu mermiler bu uçaklar ya bunlar fıstık leblebi mi dağıtıyorlar. Bunların hepsi, para değil mi? Ekonomide buralara harcanmıyor mu? Tüm bunlara rağmen terörün belini kırdık inlerine girdik. Pençe 1 harekatını yaptık. Şimdi Pençe 2 başladı. Milletimin başına bela olan bu teröristleri yerle yeksan ediyoruz. Milletimin refahını huzurunu düşünmekle mükellefiz. Onun için bu süreci devam ettiriyoruz.

Milletimizle çıktığımız bu yolculuğu menziline ulaştırana kadar durmayacağız. Vatanımızın bağımsızlığı için can veren tüm kahramanları şükranla yad ediyorum.