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  2. Güncel
  3. 07 Temmuz 2017 15:20

Atatürk Havalimanı'nda vucut tarayıcı cihazlar kuruldu

Atatürk Havalimanı'na getirilen vücut tarayıcı cihazların montajları tamamlandı.

Atatürk Havalimanı'nda vucut tarayıcı cihazlar kuruldu
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Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali pasaport kontrolü sonrası arama noktalarında  vücut tarayıcı 2 cihaz hazır hale  getirildi. Montajları tamamlanan tarayıcıların kısa bir sürede hizmete girmesi bekleniyor. ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağının kaldırılması sürecinde Atatürk Havalimanı'na getirilen cihazlar yolcunun üzerini tarayarak yoğunluk tespiti yapacak. Elde edilen bilgileri ekran üzerinde gösteren cihazlardan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü  Atatürk Havalimanı'na konulmak üzere 10 tane aldı. Diğer cihazlar gelecek günlerde başta iç hatlarda olmak üzere diğer havalimanlarına da konacak.

 

DHA

atatürk havalimanı , vücut tarayıcı cihaz