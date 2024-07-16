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Atatürk Havalimanı’nın çevresindeki otluk alanda yangın

Atatürk Havalimanı’nın çevresindeki otluk alanda yangın
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İstanbul Bakırköy'de bulunan Atatürk Havalimanı'nın çevresindeki otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 20.20 sıralarında, Atatürk Havalimanı ile D-100 Karayolu Ankara istikameti arasında bulunan otluk alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü.

 YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Etiketler atatürk havalimanı yangın
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