Atatürk Havalimanı'nın taşınma anları

Atatürk Havalimanı'nda yüklenen malzemeler tırlar eşliğinde üçüncü havalimanına doğru yola çıktı. İstanbul Yeni Havalimanı'nda 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek
TEKNOFEST'te kullanılacak yer hizmetleri ekipmanları Atatürk Havalimanı'ndan TIR'lar ile götürülecek.
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Yeni Havalimanı'na büyük göç başlıyor. Havalimanı'nda bulunan çok sayıda malzeme tırlara yüklendi. Yükleme işleminin ardından tırlar yola çıktı.
Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınma işlemleri bugün başlıyor. Havalimanı'nda bulunan Pushback malzemeleri, bagaj malzemeleri ve merdivenler tırlara yükleme işlemi başladı. Havalimanı'na çok sayıda tır girerken, malzemeler tıra yüklendi. Taşınmanın ilk bölümü başlarken, tırlar art arda yola çıktı.