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  3. 30 Temmuz 2017 15:44

Atatürk heykeline saldırı !

Şanlıurfa'da seyyar satıcılık yapan bir adam, elindeki tahra ile Atatürk heykeline saldırdı.

Atatürk heykeline saldırı !
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Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde, seyyar satıcılık yapan Mehmet Malbora, ’Dinimizde putperestliğe yoktur’ diye bağırarak Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye kalkıştı. Saldırgan, heykelin yakınındaki İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan çıkan askerler tarafından etkisiz hale getirilerek, polislere teslim edildi.



Siverek’te seyyar satıcı Mehmet Malbora, öğle saatlerinde resmi törenlerin yapıldığı Hasan Çelebi Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Meydanı’na geldi.

Mehmet Malbora, bir anda Atatürk heykelinin bulunduğu alana çıkıp, elindeki tahra ile heykel zarar vermeye başladı. Elindeki tahrayla heykele rastgele vurarak zarar veren ve ’Dinimizde putperestlik yoktur.

Putperestliğe sahip çıkanlar peygamberin soyundan mıdır?’ diye bağıran Malbora’yı görenler durumu polise bildirerek engel olmaya çalıştı. Olanlar meydanın yakınındaki Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından fark edildi.

Hızla meydana gelen jandarmalar, elindeki tahrayı aldıkları Malbora’yı heykelin olduğu bölgeden indirdi ve gelen polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

DHA

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