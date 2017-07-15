Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Muzaffer Tepekaya katıldığı sempozyumda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözler sarf etti.

Ancak Tepekaya'nın yaptığı “Atatürk kadar, Erdoğan da sevilmektedir belki daha fazla...”"Erdoğan Atatürk'ten daha çok seviliyor" sözleri Twitter'da en çok tartışılan konulardan biri oldu.

"BELKİ DE DAHA FAZLA..."

Yayınlanan videoda Tepekaya'nın şu sözleri yer alıyor:

"Hiç şüphesiz 15 Temmuz'da yapılan mücadele bir istiklal ve istikbal mücadelesidir. Bir milli mücadeledir. Gerçekten de bizim milletimiz tarafından bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk kadar aynı şekilde Recep Tayyip Erdoğan da sevilmektedir, belki daha da fazla. Bunun tabiki halkın milletine inanmasıyla izah edilebilir. Ben Mithat Cemal Kuntay'ın Mehmed Akif kitabını özellikle getirdim. Orada bir anektod var kısa onu aktarıp bugüne döneceğim..."

Tepekaya'nın bu sözlerini gazeteci Mustafa Hoş Twitter hesabından paylaştı: