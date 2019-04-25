Atatürk Orman Çiftliği metrekaresi 10 kuruştan kiraya verildi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) yaklaşık 1 milyon metrekareye yakın alan kiraya verilecek. AOÇ Müdürlüğü, Yenimahalle Susuz’daki 657 bin metrekare alan ile Etimesgut Bahçekapı Mahallesi’ndeki 118 bin 848 metrekarelik alan ve 181 bin 644 metrekarelik alanın kiraya verilmesi için ihale ilanı yayımladı. İlana göre bu alanlar tarımsal üretim alanı olarak kiralanacak. İhale açık artırma usulü ile yapılacak. İhaleyi kazananlar alanları 3 yıl işletebilecek. Tahmini bedel ise 657 bin metrekeralik alan için yıllık KDV hariç 65 bin 700 lira, 118 bin 848 metrekarelik alan için yıllık KDV hariç 11 bin 884 lira, 181 bin 644 metrekarelik alan için ise yıllık KDV hariç 18 bin 164 lira olarak belirlendi. İhale 6 Mayıs’ta AOÇ Müdürlüğü’nde.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre Mimarlar Odası Ankara Şubesi ihale kararına, “Paha biçilemez AOÇ arazileri umarsızca talan ediliyor. AOÇ’de 1 metrekare alanın yıllık kirası 10 kuruş. Bu Atatürk’ün şartlı bağışına ihanettir” diyerek tepki gösterdi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, AOÇ Müdürlüğü’nün “talan” için yeni bir yol bularak “tarımsal üretim alanı” diyerek programını ve üretim desenini kamuoyuna açıklamadan alanları kiraya verdiğine dikkat çekti. AOÇ’nin kuruluş amaçları arasında yer alan tarımsal üretimi gerçekleştiremeyecekse, AOÇ Müdürü’nün görevinden derhal istifa etmesini isteyen Candan, şöyle devam etti: “Sayıştay raporlarında AOÇ’nin kiralama sürecinde en çok geçici yapılaşma baskısıyla karşı karşıya kaldığı, bunun da kalıcı yapılaşmaya dönüştüğü ifade ediliyor. 1 metrekaresinin yıllık ücreti 10 kuruşa denk gelen bu ihale, bu ülkenin kurucusunun halkına bağışladığı bir alanda incitici ve alaycıdır.” Candan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de “AOÇ alanına sahip çıkma” çağrısında bulundu.

